Депутата заксобрания Ленобласти арестовали за экстремизм

Сосновоборский городской суд Ленинградской области вынес решение о семисуточном аресте депутата Законодательного собрания региона Ивана Апостолевского. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Основанием для такого решения стало признание парламентария виновным в пропаганде символики экстремистской организации по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Инцидент произошел после задержания депутата на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Как выяснилось, поводом для составления протокола стали публикации Апостолевского в социальных сетях, содержавшие поддержку деятельности Алексея Навального*.

Апостолевский был избран в ЗакС Ленобласти в сентябре 2021 года по 21-му избирательному округу как представитель Коммунистической партии России (КПРФ).

Ранее сообщалось, что депутат иркутского заксобрания две недели ищет кошку губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.