Гордума Воронежа сообщила об увольнении спикера Дьяченко с военной службы

Председатель Воронежской городской думы Андрей Дьяченко уволен с военной службы. При увольнении ему было присвоено воинское звание полковника. Соответствующая информация была распространена пресс-службой представительного органа местного самоуправления, о чем сообщил информационный портал «Площадь выбор думающих».

В гордуме пояснили, что такое решение является прямым следствием законодательства. Избрание Дьяченко депутатом и спикером гордумы на постоянной профессиональной основе не позволяет ему одновременно проходить военную службу.

При этом было отмечено, что Андрей Дьяченко — Герой Российской Федерации. Высокое звание было присвоено ему за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

