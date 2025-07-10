Депутаты добиваются защиты прав пенсионеров от задержек выплат «Почтой России»

Госдума обратилась к правительству РФ с требованием установить компенсацию за несвоевременную выплату пенсий и пособий «Почтой России». Парламент просит принять соответствующие изменения в законодательстве до 1 декабря текущего года, пишет газета « Известия ».

Поводом для обращения стала проверка Счетной палаты, которая выявила серьезные нарушения в работе почтового оператора. Как выяснилось, вместо своевременной доставки пенсий и пособий гражданам «Почта России» размещает эти средства под проценты как целевые вклады.

В документе Госдумы отмечается, что возможность получения дохода от размещения целевых средств создает предпосылки для несоблюдения компанией сроков доставки социальных выплат. Парламентарии считают, что это недопустимо, и требуют введения механизма компенсации для граждан.

Кроме того, депутаты предлагают законодательно закрепить возможность доставки страховых пенсий не только организациями федеральной почтовой связи, но и другими организациями. Это должно повысить качество обслуживания и обеспечить более надежную систему доставки социальных выплат.

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