В России отмечается рост зарплат у мигрантов в производственной сфере

По данным «Российской газеты», ссылающейся на информацию «Мигрант Сервис», с начала 2024 года зарплаты мигрантов на производстве выросли на 40%.

Если в начале года средняя заработная плата составляла около 105 тыс. рублей, то к лету она увеличилась почти до 150 тыс. рублей. Особенно высокий спрос наблюдается на таких специалистов, как сварщики, бетонщики, монолитчики и арматурщики.

Эксперты отмечают, что компании готовы принимать на работу как опытных сотрудников, так и новичков, которых обучают за счет предприятия. При этом все чаще работодатели стремятся к официальному трудоустройству мигрантов.

Важно отметить, что приведенные данные касаются легально трудоустроенных работников. Тенденция к увеличению официального оформления мигрантов может свидетельствовать о позитивных изменениях на российском рынке труда.

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