Депутаты Госдумы пополнили «Добрую комнату» Дубненской больницы новыми игрушками

Благодаря этой комнате маленьким пациентам легче переносить нахождение в больнице, проходить различные процедуры, рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Яхина.

«Добрая комната» выполнена в ярких тонах, кроме того, здесь много игрушек. Теперь к ним добавились новые: депутаты привезли для детей мини-кухни, гоночную трассу и все необходимое для творчества и рисования, сообщается на официальном сайте медучреждения.

Игрушки не просто подарили, но и помогли собрать. Мама мальчика Вани Светлана Тараканова призналась, что когда с ним приходят в это комнату, то сразу улучшается настроение.

«Сегодня видим, то, что комната действительно пользуется спросом, очень много детишек здесь — играют, веселятся, знакомятся. И справляются, я надеюсь, быстрее с болезнями», — подчеркнул депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Благодаря «Доброй комнате» маленкие пациенты могут радоваться в непростой период.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Андрей Воробьев открыл новое творческое пространство в Жуковском в рамках проекта развития школьных театров.