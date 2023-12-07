Депутаты Госдумы задумались об ужесточении охраны школ после инцидента в Брянске

Представители Госдумы заговорили об изменении правил охраны школ после происшествия в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости .

Поводом для обсуждения послужила трагедия в брянской гимназии №5, где 14-летняя девочка пришла в школу с оружием и открыла стрельбу по одноклассникам, в результате чего два человека погибли, а пятеро получили травмы.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что после произошедшего нельзя больше допускать охрану школ частными предприятиями. По его словам, никто не сомневается в навыках охранных организаций, но в государственных учреждениях и охрана должна быть государственной. С ним согласилась и представитель комитета по просвещению Яна Лантратова, которая подчеркнула, что происшествие в очередной раз показало необходимость изменить подход к системе защиты учебных заведений.