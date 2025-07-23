Депутаты хотят ограничить кормление бродячих собак

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий кормить бездомных собак в парках, у больниц, детских площадок и других общественных местах. Регионы смогут расширять список запрещенных территорий. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты Госдумы предложили запретить кормление бездомных собак в общественно-деловых, производственных и рекреационных зонах. Под ограничения могут подпасть территории у больниц, аптек, школ, спортивных площадок и даже санаториев. Регионы получат право самостоятельно добавлять объекты в этот перечень.

Авторы инициативы — Николай Валуев, Татьяна Буцкая («Единая Россия»), Нина Останина (КПРФ) и другие парламентарии. В пояснительной записке к законопроекту указано, что подобные меры помогут снизить численность бродячих животных и уменьшить конфликты с людьми.

Если закон примут, региональные власти смогут штрафовать нарушителей. Точные суммы санкций пока не названы, но, скорее всего, их установят на местном уровне.

Эксперты уже разделились во мнениях: одни считают, что запрет необходим для безопасности, другие уверены, что проблема требует более гуманных решений — например, строительства приютов и программ стерилизации.

Ранее в Подмосковье за полгода вакцинировали от опасных заболеваний около 140 тыс. домашних животных.