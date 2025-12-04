В 2026 году на рынок выпустят мессенджер «Молния»: что известно о тайном проекте
ТАСС: российский мессенджер «Молния» выйдет в начале 2026 года
Фото: [istockphoto.com/Alex Milan]
Запуск российского многофункционального мессенджера «Молния» запланирован на первый квартал 2026 года. Об этом сообщили разработчики платформы, передает ТАСС.
Сервис позиционируется как супер-приложение, объединяющее инструменты для коммуникации, размещения социального контента, платежей, трансграничной электронной коммерции и бизнес-сервисов. Основной фокус разработки направлен на упрощение цифрового взаимодействия между Россией и Китаем. Целевой аудиторией названы туристы, предприниматели, контент-мейкеры и компании.
Проект является совместной разработкой компаний «Ред софт» и Passion. Оператором проекта выступает учрежденное в 2025 году ООО «Молния», которое будет курировать все аспекты развития экосистемы. По словам генерального директора компании Михаила Толпышкина, создаваемая платформа призвана стать современной и безопасной цифровой инфраструктурой, объединяющей людей, сервисы и бизнес.
Ранее врачи назвали практически бесплатное лекарство от всех болезней, которое есть у каждого.