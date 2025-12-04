В 2026 году на рынок выпустят мессенджер «Молния»: что известно о тайном проекте

Запуск российского многофункционального мессенджера «Молния» запланирован на первый квартал 2026 года. Об этом сообщили разработчики платформы, передает ТАСС .

Сервис позиционируется как супер-приложение, объединяющее инструменты для коммуникации, размещения социального контента, платежей, трансграничной электронной коммерции и бизнес-сервисов. Основной фокус разработки направлен на упрощение цифрового взаимодействия между Россией и Китаем. Целевой аудиторией названы туристы, предприниматели, контент-мейкеры и компании.

Проект является совместной разработкой компаний «Ред софт» и Passion. Оператором проекта выступает учрежденное в 2025 году ООО «Молния», которое будет курировать все аспекты развития экосистемы. По словам генерального директора компании Михаила Толпышкина, создаваемая платформа призвана стать современной и безопасной цифровой инфраструктурой, объединяющей людей, сервисы и бизнес.

