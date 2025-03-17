Депутаты от ЛДПР предложили поднять до 30 тыс. руб. штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

Члены Государственной думы, представляющие Либерально-демократическую партию России, намерены предложить новый законопроект, который предполагает усиление наказания для государственных служащих за проступки в области жилищно-коммунального хозяйства. С содержанием этого документа ознакомилось РИА Новости.

В пояснительной записке уточняется, что причиной усиления мер стало недовольство граждан.

«Предлагается усилить ответственность должностных лиц за ряд административных правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в тексте документа.

В частности, предлагается ужесточить наказание за нарушение правил эксплуатации многоквартирных домов, повысив размер штрафа до 30 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что российская исполнительница украинского происхождения Наташа Королева накопила долг по коммунальным платежам в размере примерно 138 тыс. руб. Артистка не вносит оплату за жилищно-коммунальные услуги в своих квартирах, расположенных в доме, который является объектом культурного наследия, на Новом Арбате, а также в жилище на улице Мосфильмовской.