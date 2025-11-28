Депутаты предложили Банку России выпустить купюру в ₽10 000

В Государственной Думе депутаты выступили с законодательной инициативой о введении в денежное обращение банкноты номиналом ₽10 000. Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков направил соответствующее обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Документ есть в распоряжении ТАСС .

В обосновании своей позиции депутаты указали, что проведение крупных расчетов в настоящее время требует использования значительного объема наличных средств. По их мнению, это приводит к существенному росту операционных издержек, связанных с эмиссией, транспортировкой, хранением и инкассацией денежной массы.

Парламентарии попросили главу Центробанка рассмотреть возможность выпуска десятитысячной купюры и организации всероссийского голосования для определения ее дизайна. В случае одобрения инициативы профильным департаментам ЦБ предлагается сформировать дорожную карту практической реализации этого проекта.

Авторы инициативы убеждены, что введение банкноты повышенного номинала позволит оптимизировать наличное денежное обращение, снизит эксплуатационную нагрузку на банкоматный парк и кассовые узлы кредитных организаций, а также повысит комфортность проведения расчетных операций для физических лиц и представителей бизнеса.

