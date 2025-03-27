Депутаты предложили отменить плату за проезд с питомцами

Чтобы стимулировать граждан брать животных из приютов, в России может быть введен бесплатный проезд с ними во всех видах транспорта. С соответствующим предложением депутаты от партии «Новые люди» Георгий Арапов и Ярослав Самылин обратились к министру транспорта Роману Старовойту, сообщил телеграм-канал SHOT.

По их мнению, это поможет решить проблему переполненности приютов. В России ощущается нехватка приютов для кошек и собак, необходимо построить более 670 учреждений.

В некоторых регионах из-за нехватки мест практикуется отлов и усыпление животных. Депутаты полагают, что отмена платы за проезд с питомцами увеличит число обращений в приюты. Например, в прошлом году количество взятых из приютов животных удвоилось по сравнению с 2022 годом.

В настоящее время перевозка животного в поезде может стоить до 5 тыс. руб., а в самолете — от 2 тыс. руб., в зависимости от габаритов питомца. Отдельные российские компании уже реализуют подобные инициативы в поддержку бездомных животных.

Ранее сообщалось, что в России могут законодательно запретить подкармливать бездомных животных.