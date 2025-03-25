В России могут законодательно запретить подкармливать бездомных животных

Участники рабочей группы Государственной Думы выступили с инициативой внести изменения в законодательство, которые будут предусматривать запрет на кормление бездомных животных в определённых местах. Об этом сообщает РИА Новости .

В соответствии с текстом, субъекты Российской Федерации получат возможность самостоятельно устанавливать границы зон, где будет введён запрет.

«Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации», — приводится в тексте проекта закона.

В частности, перечень причин для умерщвления животных, которые были отловлены, становится шире. Также вводится обязательное требование регистрировать домашних животных с помощью несмываемых специальных меток.

Ранее сообщалось, что кинолог Голубев оценил прозвучавшую в Госдуме идею варить из бродячих собак мыло.