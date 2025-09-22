Депутаты предложили разрешить присутствие на родах не только отцов, но и подруг

Депутаты Государственной думы РФ разработали законопроект, разрешающий присутствие на родах любых близких людей по выбору будущей матери, сообщило РИА Новости. Документ направлен на рассмотрение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Целью этой инициативы является обеспечение права женщины на моральную поддержку во время родов.

Согласно проекту, роженица сможет самостоятельно выбирать, кто будет присутствовать при рождении ребенка — отец ребенка, член семьи, близкий человек, дипломированный психолог, подруга, свекровь, священнослужитель или любой другой доверенный человек.

Медицинские исследования подтверждают, что моральная поддержка близких значительно снижает уровень стресса у будущей матери, помогает лучше справляться с болью и повышает общее качество родового опыта.

Законопроект направлен на улучшение условий родов и создание более комфортной обстановки для женщины в один из самых важных моментов ее жизни.

Ранее российский врач-репродуктолог Гюнай Салаева опровергла распространенные заблуждения об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).