Депутаты предложили снизить плату за парковку в праздники и выходные

В Госдуме подготовлен законопроект, который может изменить правила пользования платными парковками по всей стране: регионам предлагают в обязательном порядке вводить периоды бесплатной стоянки. Документ уже направлен в правительство для получения заключения, сообщили ТАСС .

Инициатива была подготовлена депутатами под руководством главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Изменения планируется внести в федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» и сопутствующие нормативные акты.

В настоящее время регионы имеют право, но не обязанность, устанавливать бесплатные периоды на платных парковках в выходные, праздничные дни и определенное время в будни. Это приводит к разным правилам в различных субъектах страны, создавая неравные условия для автовладельцев.

Как отмечают авторы законопроекта, введение единого правила о бесплатной парковке в выходные и нерабочие праздничные дни не только снизит финансовую нагрузку на граждан, но и устранит существующую несправедливость. В пояснительной записке подчеркивается, что в такие дни городской трафик обычно снижается, поскольку многие жители выезжают за город.

