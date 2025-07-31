Депутаты предложили установить дни бесплатной парковки по всей России

Законодатели из фракции «Новые люди», а именно Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин, разработали проект закона, унифицирующего правила бесплатной парковки на платных стоянках по всей стране. Как сообщили ТАСС в пресс-службе фракции, данный проект в скором времени будет представлен на рассмотрение в Государственную Думу.

Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС тексту документа, законопроект предполагает внесение поправок в закон «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Предлагается разрешить бесплатное размещение транспортных средств на платных парковках, расположенных на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного уровней, в выходные и праздничные дни.

В сопроводительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в различных регионах России действуют отличающиеся друг от друга нормы, касающиеся бесплатной парковки в воскресенье и праздничные дни на платных местах. Авторы инициативы убеждены, что введение единого стандарта позволит ликвидировать существующую дифференциацию между субъектами федерации.

Ранее Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в августе.