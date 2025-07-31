Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в августе

В августе в России вступают в силу новые законодательные акты, одобренные парламентом и утвержденные президентом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проинформировал об этом в своем телеграм-канале.

С начала августа российские банки смогут открывать счета подросткам только при наличии согласия родителей или опекунов. Эта мера призвана защитить несовершеннолетних от мошеннических действий.

Также, граждане получат право отказаться от получения массовых рассылок. Для этого необходимо обратиться к оператору связи, который обязан прекратить рассылку. По словам Володина, это поможет в борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, а также со спамом.

С 3 августа вступает в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за вандализм в отношении воинских захоронений и мемориалов. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф до 5 млн руб. Закон распространяется на мемориалы, расположенные как в России, так и за рубежом.

В этот же день продлевается срок действия результатов ЕГЭ для участников СВО. Действие результатов будет приостановлено на период участия в боевых действиях, чтобы после возвращения военнослужащие могли быстрее адаптироваться и получить образование. Володин также сообщил, что с 23 июля вступил в силу закон об отмене ряда пошлин для участников СВО и их семей.

Кроме того, с 3 августа вводится ответственность за незаконный оборот немаркированного алкоголя и табака в крупных объемах, а также за производство и сбыт поддельных средств идентификации для маркировки такой продукции.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов.