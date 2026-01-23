Депутаты предложили верифицировать сайты знакомств через «Госуслуги»

В Госдуме обсуждают возможность связать анкеты пользователей сайтов знакомств с данными портала «Госуслуги». Инициатива направлена на повышение доверия и безопасности при общении, при этом речь идет только о подтверждении личности без раскрытия чувствительной персональной информации.

Профили на сервисах онлайн-знакомств могут получить государственную верификацию через «Госуслуги». С таким подходом выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Ксения Горячева, пишет ТАСС.

По ее словам, идея заключается не в полном раскрытии данных о пользователях, а в создании понятной и безопасной системы подтверждения личности. Такой механизм должен повысить прозрачность онлайн-платформ и снизить риски для граждан, использующих сервисы знакомств.

Депутат напомнила, что ранее МВД поддержало предложение о специальной отметке для пользователей сайтов знакомств, имеющих судимость по отдельным статьям Уголовного кодекса. Ведомство уже ведет совместную работу с Минцифры над техническим решением, которое позволит проводить подобную проверку.

Как отметила Горячева, государство уже начало внедрять инструменты, позволяющие проверять социально значимую информацию. В качестве примера она привела реестр злостных неплательщиков алиментов, запущенный на портале «Госуслуги». Этот механизм, по ее мнению, демонстрирует, как можно сделать важные сведения доступными и проверяемыми.

Парламентарий подчеркнула, что интеграция государственных реестров с сервисами знакомств рассматривается как логичное продолжение этой практики. В ближайшее время планируется обсуждение инициативы с онлайн-платформами, которые ранее высказывали поддержку подобным мерам.

При этом вариант верификации через мессенджер МАХ на данный момент не находится в проработке. По словам Горячевой, если решение об обязательной проверке будет принято, базовой платформой, вероятнее всего, станут именно «Госуслуги». Окончательный формат будет зависеть от позиции и технических возможностей Минцифры.

Ранее в Минобороны заявили о росте эффективности военной медицины.