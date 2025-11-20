Депутаты предложили ввести обязательную финансовую грамотность в школах с 5 класса

Депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Новиков направил официальное обращение министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову с инициативой о введении обязательного предмета «Финансовая грамотность» в школьную программу. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС .

Парламентарий предложил включить в Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования обязательный учебный курс по финансовой грамотности для учащихся с 5 по 11 классы. В числе ключевых мер — утверждение на федеральном уровне стандартов учебных материалов и методических пособий, разработанных совместно с Банком России, Министерством финансов РФ и профильными общественными организациями.

Новиков отметил, что современные выпускники школ часто не обладают базовыми финансовыми знаниями, включая навыки расчета кредитных процентов и определения невыгодных кредитных условий. По его словам, это приводит к ситуации, когда родители вынуждены брать кредиты на приобретение компьютерной техники для обучения, а молодежь переплачивает за гаджеты в несколько раз ради мгновенного получения желаемого.

Депутат выразил уверенность, что реализация предложенных мер позволит сохранить десятки миллиардов рублей доходов граждан, снизить нагрузку на судебную систему при взыскании задолженностей и предотвратить множество личных финансовых трагедий. В рамках инициативы также предусмотрена организация подготовки и переподготовки педагогических кадров и введение итогового тестирования по финансовой грамотности для выпускников 9-х и 11-х классов.

