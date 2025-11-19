Дроны вместо указки: российских педагогов начали учить управлять БПЛА

На Ямале запущена уникальная образовательная программа для педагогов — учителя региона проходят интенсивное обучение управлению беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

После завершения курса преподаватели смогут готовить школьников к региональным соревнованиям по дроностроению и пилотированию, которые пройдут в Новом Уренгое с 18 по 20 декабря. Как сообщили в пресс-службе департамента образования ЯНАО, педагоги детально изучают регламент предстоящих состязаний и проходят полный цикл тренировочных полетов.

Освоив управление дронами, учителя получат возможность организовать в школах кружки авиамоделирования и робототехники, что особенно актуально для арктического региона с его развитой нефтегазовой отраслью, где беспилотники широко применяются для мониторинга инфраструктуры. Программа построена по принципу «перевернутого класса» — педагоги сначала сами осваивают практические навыки пилотирования, а затем передают эти компетенции ученикам.

Кульминацией подготовки станет региональный турнир в Новом Уренгое, где определят сильнейшую команду молодых инженеров для участия во всероссийских соревнованиях.

