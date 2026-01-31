Депутаты предложили запретить высадку детей из транспорта в мороз и ночью

В Госдуме выступили с инициативой изменить транспортные правила после резонансного случая в Забайкалье, где несовершеннолетнего пассажира высадили ночью на морозе. Депутаты предлагают законодательно запретить принудительное высаживание детей и ряда других категорий граждан в опасных погодных условиях.

Поводом для обращения стал случай, произошедший 28 января в Забайкальском крае. Подросток, направлявшийся на учебу в колледж, уснул в пути и пропустил свою остановку. Вместо помощи его высадили на следующей станции, которая находилась примерно в 150 километрах от места назначения. В тот момент температура воздуха опускалась до минус 40 градусов.

Мать 16-летнего студента рассказала, что проводник не разбудил юношу и оставил его одного в экстремальных погодных условиях. По ее словам, ситуация могла закончиться трагедией — от обморожения до других угроз для жизни и здоровья.

Депутат Госдумы Мария Дробот заявила «Газете.Ru», что подобные случаи недопустимы и требуют системного решения. По ее словам, формальное соблюдение инструкций не может быть важнее безопасности пассажиров, особенно несовершеннолетних.

Суть инициативы заключается в запрете принудительного выдворения пассажиров из транспортных средств в ночное время и при температуре воздуха ниже минус 10 градусов. Кроме того, предлагается ввести отдельную защиту для несовершеннолетних, сопровождающих их взрослых, а также беременных женщин — независимо от погодных условий.

Соответствующее обращение депутаты направили заместителю председателя правительства РФ Виталию Савельеву. В документе подчеркивается, что в конце января в Забайкалье установились аномально низкие температуры, которые объективно создавали угрозу жизни ребенка.

Ранее сообщалось, что россиян ждет более длительная зима в наступившем году.