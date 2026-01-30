Россиян ждет климатический обман: что будет с весной 2026 года

Россиян ждет более длительная зима в наступившем году, прогнозируют метеорологи. Ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в беседе с интернет-изданием «Абзац» , что в центральной части страны весна в 2026 году придет позже, чем в прошлом сезоне.

По ее расчетам, темпы сезонного потепления в текущем году окажутся ниже, чем рекордные показатели 2025-го. По-настоящему весенние температуры, соответствующие климатической норме, установятся лишь в последней декаде марта. Эксперт отметила, что прошлогодний ранний и теплый сезон был скорее аномалией на фоне общей тенденции. Январь, февраль и март 2025 года значительно превысили средние многолетние значения, создав у многих ощущение преждевременного наступления весны.

Несмотря на затяжную зиму в конкретном году, долгосрочный климатический тренд остается неизменным. На фоне глобального потепления сроки прихода метеорологической весны в целом по-прежнему смещаются на более ранние даты. Если ранее ее начало в среднем фиксировалось 30–31 марта, то теперь этот рубеж пересекается примерно на неделю раньше.

