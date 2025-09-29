Депутаты рассказали об индексации пенсий в октябре

С 1 октября пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств будут проиндексированы на 7,6%. Повышение затронет не только уволенных в запас военнослужащих Минобороны, но и ветеранов Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД и других структур, сообщил РИА Новост и глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Основанием для пересмотра выплат стал рост денежного довольствия действующих сотрудников, от которого напрямую зависит размер военных пенсий. Нилов пояснил, что порядок индексации у разных категорий пенсионеров в стране различается. Так, страховые пенсии уже были проиндексированы в начале года с учетом инфляции, а для военных действует особый механизм.

Для гражданских пенсионеров также предусмотрены дополнительные повышения. При достижении 70 лет увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии, а в 80 лет размер надбавки с октября составит 8907,70 рубля. Тем, за кем оформлен уход, дополнительно начисляется компенсация в 1314 рублей. В итоге прибавка может превысить 10 тысяч рублей. Все перерасчеты выполняются автоматически, без заявлений со стороны пенсионеров.

По словам Нилова, принятое правительством постановление закрепило коэффициент индексации в 7,6%. Это решение гарантирует рост окладов и последующее увеличение военных пенсий.

Ранее в Госдуме предложили доплаты пенсионерам со стажем более 30 лет.