В Госдуме предложили доплаты пенсионерам со стажем более 30 лет

Леонид Слуцкий предложил ввести для граждан со стажем более 30 лет специальный статус «Ветеран трудовой деятельности» и назначить ежемесячную доплату к страховой пенсии в размере 10 тысяч рублей. Как пишет ТАСС , депутат считает, что такая мера станет не только материальной поддержкой, но и символом уважения к заслугам старшего поколения.

Слуцкий отметил, что долгие годы труда должны находить признание на государственном уровне. Он подчеркнул, что молодёжь также должна видеть ценность длительной трудовой биографии и понимать: упорная работа в интересах страны будет вознаграждена.

Инициатива о присвоении статуса и введении выплат ранее была озвучена в ходе встречи с президентом России. Депутат пояснил, что признание статуса «Ветерана трудовой деятельности» позволит закрепить значимость многолетнего стажа и станет дополнительным стимулом для сохранения трудовой мотивации.

По мнению парламентария, данное решение обеспечит пенсионеров дополнительной финансовой стабильностью и станет знаком общественного признания их вклада в развитие государства.

Ранее педагогам Химок вручили цветы и подарки в День воспитателя.