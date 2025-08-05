Депутаты разработали законопроект о правах отцов при разводе

Госдума рассматривает законопроект, который может изменить правила развода для семей с детьми. Отцы получат больше прав на участие в воспитании, но инициатива уже вызвала споры среди депутатов. Об этом сообщает Lenta.ru.

В России может появиться новый порядок развода для пар с детьми. Законопроект, разработанный депутатом Дмитрием Кузнецовым, предлагает обязать суды рассматривать вопрос о совместном воспитании ребенка обоими родителями, даже после расставания.

Автор инициативы объясняет: сегодня дети в 90% случаев остаются с матерями, а отцы превращаются в «воскресных аниматоров» или полностью исчезают из жизни ребенка. Это, по мнению Кузнецова, приводит к психологическим травмам, когда матери настраивают детей против отцов.

Однако не все депутаты поддерживают идею. Нина Останина назвала закон абсурдным, считая, что государство не должно вмешиваться в личные договоренности родителей. Светлана Бессараб напомнила, что дети старше 10 лет уже сейчас могут сами выбирать, с кем из родителей жить.

Если закон примут, суды будут обязаны устанавливать график общения ребенка с обоими родителями, прежде чем определять его место жительства. Это может сократить число конфликтов, но также рискует создать новые сложности — например, если бывшие супруги живут в разных городах.

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