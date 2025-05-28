Der Spiegel: в РФ произошла масштабная модернизация вооруженных сил

В совместном расследовании, проведенном датским изданием Danwatch и немецким Der Spiegel, были обнародованы ранее неизвестные детали масштабной модернизации военных объектов в России.

В ходе исследования, проведенного Danwatch, было проанализировано более двух миллионов документов, касающихся военных закупок, которые были собраны из открытых источников за определённый период времени.

Из этих данных следует, что по всей территории государства были созданы новые сооружения: реконструированы базы, построены сотни казарм, сторожевых башен, командных пунктов и хранилищ, а также проложены многие километры подземных ходов.

Также создана обновленная шахта, в которой установлена система «Авангард» — это гиперзвуковой боевой блок, который может маневрировать и запускается межконтинентальной ракетой.

В процессе работы с материалами Danwatch обнаружил множество уникальных схем расположения объектов ракетных войск стратегического назначения в районе города Ясного, где с 2019 года базируется «Авангард».

В обоих изданиях отмечается, что за словами Москвы о масштабной модернизации армии стоят конкретные действия. Однако эти изменения не нарушают стратегического баланса между ядерными державами.

Ранее сообщалось, что Иран предложил создать ядерный консорциум с США и арабскими странами.