Деревенский отдых стал популярным среди россиян

С наступлением осени все больше людей проявляют интерес к отдыху в деревне. По информации, предоставленной аналитиками «Яндекс Путешествия», количество бронирований домов в сельской местности и на фермах увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам аналитиков, наиболее популярными направлениями для сельского туризма являются Москва и Московская область, а также Тульская область. За ними, с некоторым отставанием, следуют Владимирская и Тверская области, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Эксперты также отметили значительный рост спроса на сельские поездки в Пензенской, Псковской и Смоленской областях, а также в Чувашской Республике и Воронежской области по сравнению с прошлой осенью.

Аналитики подчеркнули, что наиболее экономичными направлениями для отдыха в сельской местности в период с сентября по ноябрь 2025 года являются Республика Крым, Краснодарский край, Мурманская, Ярославская и Тверская области. При этом они отметили снижение стоимости проживания в фермерских хозяйствах, коттеджах и других объектах размещения на Кубани, а также во Владимирской и Тульской областях по сравнению с прошлым годом.

По мнению экспертов, большинство поездок в сельскую местность в предстоящий период межсезонья — это краткосрочные и заранее спланированные путешествия.

Аналитики добавили, что в среднем россияне путешествуют в таком формате втроем, бронируют жилье примерно за месяц и проводят на месте около двух дней. Они полагают, что деревенский туризм отлично подходит для уикенда, предлагая разумный бюджет, минимум организационных трудностей и максимум простых удовольствий, таких как баня, местная кухня, звездное небо и чистый воздух.

Эксперты подчеркнули, что растущая популярность сельского туризма отражает общую потребность россиян, особенно жителей крупных городов, в перезагрузке, тишине и близости к природе.

Аналитики заключили, что туристы ценят возможность ухода за животными на ферме, дегустации блюд из экологически чистых продуктов с местных огородов и приобретения оригинальных сувениров из натуральных материалов во время своих поездок.

Ранее сообщалось, что жители и гости Подмосковья смогут посетить осенние фестивали в парках.