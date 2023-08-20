Дерипаска: мирные переговоры по Украине могут начаться уже в конце сентября

Свой прогноз один из крупнейших российских бизнесменов Олег Дерипаска он основывает на серьезном ухудшении финансовой ситуации в США.

Как пояснил Дерипаска в своем аккаунте в соцсетях, идущая за океаном ко дну экономика вынудит Белый дом попридержать коней и умерит пыл администрации США в беспорядочном финансировании Украины и поставках оружия Киеву.

«Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. Только обслуживание федерального долга в Штатах будет стоить более триллиона долларов в год. А включение печатного станка подстегнет инфляцию», - написал Дерипаска в своем аккаунте.

Все происходящее. констатировал предприниматель, заставит Вашингтон идти на серьезные компромиссы с «врагами Америки», включая Россию и Китай.

Ранее Дерипаска заявил, что Россия может построить новую экономику за 5-7 лет.