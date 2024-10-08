Дерматолог Филева назвала срок стирки джинс из денима

По словам врача-дерматолога Александры Филевой, регулярная стирка джинс из денима может способствовать истончению волокон, потере цвета и деформации, тем не менее для поддержания гигиены стирать одежду из данной ткани лучше после пяти-десяти носок. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что также многое зависит от условий использования. Если носить джинсы в жару во время работы в саду, то стирать их придется ежедневно, а если надевать в офис, можно стирать гораздо реже.

По мнению медика, за долгий период без стирки джинсы станут неизбежно притягивать различные микроорганизмы, провоцирующие раздражение кожи и фолликулит, особенно в жаркие месяцы или при активной физической нагрузке.

Она уточнила, что с целью продления срока службы джинсов и защиты здоровья их лучше всего стирать на деликатном режиме при температуре 30–40 °C. Теплой водой и мылом на самом деле можно удалить поверхностные загрязнения и запах, однако не бактерии и жиры внутри волокон.

Ранее она пояснила опасность использования мыла с коровьим навозом.