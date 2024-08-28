Дерматолог Филева пояснила, можно ли купаться в водоемах столичного региона в конце августа

Купальный сезон в Московском регионе в силу похолодания был завершен еще три недели назад, однако снова установилась жара. Врач Александра Филева рассказала, можно ли по такому случаю охладиться в окрестных водоемах. Об этом сообщил Life.ru.

По ее словам, организация купания в условиях мегаполиса является сложным процессом, который зависит не только от погоды, но и от некоторых иных факторов. Так, для подготовки пляжей и зон отдыха спецслужбы берут пробы воды и песка в зоне отдыха, а также проводят энтомологическую оценку, проверяют безопасность входа в воду, устанавливают спасательные пункты, раздевалки, туалеты.

Эксперт пояснила, что в случае желания посетить бассейн под открытым небом или пляж следует взять с собой полотенца и более теплую одежду, а после купания тщательно вытереться и дать себе время, чтобы согреться.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в Московской области будет длиться до конца августа.