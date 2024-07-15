Дерматолог Ляшенко рассказала про индекс ультрафиолета и пик солнечной опасности

Врач-дерматолог, косметолог, лазеротерапевт Юлия Ляшенко, рассказала KP.RU про индекс ультрафиолета, а также предостерегла от принятия солнечных ванн в определенные часы дня.

Индекс УФ-излучения был разработан ООН, ВОЗ и Всемирной метеорологической организацией. Сверяясь со шкалой можно определить, насколько опасно загорать в определенные часы и дни, сверяясь с прогнозом. Есть время, когда получить солнечный ожог можно за считанные минуты.

«Если индекс УФ от 6 до 7, то даже при легкой облачности в дневные часы мы можем получить буквально за несколько минут до 90% суточной дозы ультрафиолета, если не будем защищены кремами и одеждой. Максимально опасные часы – с 10 утра до 14 часов, в это время солнце падает под таким углом, что человек получит до 60% суточной дозы УФ», — отметил эксперт.

Максимальный уровень солнечной опасности — 10-13. Однако такой индекс характерен только пустыням.

Эксперт советует пользоваться средствами с SPF не менее 30. Защать нужно кожу лица и тела, а также обновлять средство каждые два-три часа. Желательно не выходить в самый пик, а также не забывать про головные уборы.

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