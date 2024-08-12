Дерматолог рассказала, что произойдет с «подглазинами» после мази от геморроя

Важно устранять основную проблему, а не пытаться маскировать ее не предназначенными для этого средствами. Об этом в беседе с сайтом aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

В интернете нередко предлагают использовать мазь от геморроя для лечения припухлостей под глазами. Но применение таких препаратов чревато риском развития кровоподтеков и контактного дерматита. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от подобных народных средств.

Вместо этого они советуют обращаться к специалисту для тщательной диагностики и выявления возможных патологий, вызывающих эту проблему. Мешки и синяки под глазами часто связаны со стрессом, нарушениями питания и сна.

Для их устранения можно использовать более подходящие средства, например, патчи с витамином РР или холодные компрессы. При возрастных изменениях потребуется хирургическое вмешательство. В случае генетической предрасположенности состояние временно улучшит мезотерапия.

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