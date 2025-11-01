«Держал голову под юбкой на пирсе»: пожилой паре грозит семь лет тюрьмы за непристойное поведение

В Гонконге правоохранительные органы задержали 61-летнюю женщину и 63-летнего мужчину за совершение непристойных действий в общественном месте, пишет издание The Standard. Инцидент произошел на пирсе Чхенчау, где пара вела себя неподобающим образом.

Видеозапись, на которой мужчина держит руку и голову под юбкой женщины, не оказывающей сопротивления, распространилась в социальных сетях и вызвала общественный резонанс.

Полиция Гонконга начала расследование после получения официальной жалобы 29 октября. Женщина была задержана в день поступления обращения, а мужчина — на следующие сутки.

В настоящее время подозреваемых отпустили под залог с обязательством явиться в правоохранительные органы в конце ноября. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет по статье об оскорблении общественной нравственности.

