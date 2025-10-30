«Связала для секса, а потом сожгла»: девушка устроила взрыв, чтобы скрыть убийство бойфренда

Девушка профессионально организовала убийство и уничтожение тела своего 32-летнего бойфренда Рамкеша Мины, который шантажировал ее интимными записями.

Чаухан встречалась с Миной с мая 2025 года, но, когда в ее жизнь вернулся бывший бойфренд Сумит Кашьяп, чувства к Мине остыли. В ответ на это молодой человек начал шантажировать девушку интимными видео, из-за чего девушка и начала разрабатывать жестокий план мести.

Преступница использовала свои профессиональные знания для инсценировки ограбления. Она связала Мину, пообещав ему необычный сексуальный опыт, после чего в квартиру ворвались ее сообщники — бывший бойфренд Кашьяп и его друг Сандип Кумар. В ходе возникшей потасовки Мина задохнулся.

Чаухан предложила использовать свои криминалистические знания для уничтожения тела. Злоумышленники облили труп маслом и вином, открыли газ и подожгли помещение. Через несколько минут прогремел мощный взрыв.

Однако тщательное расследование правоохранителей привело к аресту всех троих участников преступления. Полиция выследила злоумышленников по записям камер наблюдения и данным смартфонов. В настоящее время задержанные пытаются переложить вину друг на друга. Расследование продолжается.

