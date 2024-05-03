Дерзкая фура едва не столкнула легковушку с тульской трассы

Водитель габаритного транспорта совершил опасный маневр, который мог стоить жизни и здоровья другим автомобилистам. Об этом инциденте со ссылкой на соцсети сообщают Тульские известия .

Об инциденте стало известно после публикации видео в паблике Тула Жесть. Согласно кадрам из ролика, водитель фуры решил пойти на обгон и выехать на встречную полосу движения. Однако он неудачно рассчитал момент: для избежания столкновения с машинами на «встречке» транспорту пришлось сдвигаться обратно в свой ряд. В итоге грузовик поравнялся с легковым авто, буквально вжав его в кювет.

Водитель иномарки смог сориентироваться и экстренно отодвинуться вправо к обочине. Если бы не это решение, габаритная фура могла бы спихнуть легковушку в кювет.

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