Бойцы 60-го отдельного мотострелкового батальона «Сомали» 9-й бригады, известного под позывными Щелкун и Проказник, поделились деталями сложной операции на Красноармейском направлении. Согласно их рассказу, опубликованному RT, задача заключалась в захвате участка дороги, ведущей к шахте, контролируемой ВСУ, чтобы перерезать критически важные пути снабжения противника.

В ходе выполнения задания группа столкнулась с превосходящими силами украинской армии. Как сообщил Проказник, во время движения бойцы заметили двух военнослужащих, лежавших у обочины. Приблизившись, они обнаружили, что те говорят по-русски, но носят каски с зеленой изолентой и натовскую форму. Чтобы выиграть время, бойцы начали задавать вопросы о принадлежности к подразделению, пока не подошло подкрепление. После отказа сдаться завязалась перестрелка, в результате которой оба противника были уничтожены.

Однако бои на этом не закончились. Противник, как утверждает Щелкун, подтянул резервы и открыл интенсивный огонь, включая минометы и тяжелые БПЛА типа «Баба-яга». Дистанция между сторонами временно сокращалась до 50–70 метров. Несмотря на ранения и постоянные обстрелы, бойцы батальона сменили позицию и организовали круговую оборону. Именно тогда, по словам Щелкуна, был применен рискованный, но эффективный тактический ход.

«Мы с Проказником пришли к выводу, что нужно просто попробовать дерзко себя повести. Нагло и дерзко. И это сработало. Мы просто вышли на них в поле, они подумали, что это свои. А мы им начали кричать: «Не стреляйте, 210-й полк!» — и двинулись на них», — вспоминает Щелкун.

Это позволило сократить дистанцию и внезапно атаковать противника.

В течение последующих семи дней группа отражала многочисленные контратаки, испытывая трудности с поставками воды и боеприпасов. Как отметил Проказник, противник активно использовал артиллерию и кассетные боеприпасы, минируя местность компактными противопехотными минами — «шоколадками». На выходе с позиции Щелкун подорвался на одной из них, но был оперативно эвакуирован при поддержке напарника.

Несмотря на потери и постоянное давление, бойцы «Сомали» выполнили основную задачу, лишив ВСУ возможности использовать дорогу для снабжения. Сейчас оба участника тех событий восстанавливаются после ранений.

