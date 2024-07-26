В Нижегородской области грабитель скрылся от полиции с 7 млн рублей

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, мужчина с невозмутимым видом вскрыл банкомат в одном из торговых центров Балахны (Нижегородская область).

Очевидцы произошедшего никак не реагировали на преступные действия злоумышленника. Сам неизвестный решил не прятаться от камер видеонаблюдения, используя при этом код и ключи для открытия банкомата. Оттуда он достал больше шести миллионов рублей.

Инцидент произошел еще 13 июля. Однако, даже спустя две недели о грабителе ничего не известно. К слову, мужчине понадобилось всего несколько минут, чтобы достать деньги и скрыться.

Пользователи интернета предполагают, что преступником мог оказаться бывший инкассатор. Так или иначе, эти данные не были подтверждены. Как и версия о том, что он уже находится за пределами России.

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