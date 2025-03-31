Десантник ВС РФ раскрыл детали героического боя в Курской области

Военкор KP.RU Александр Коц рассказал о подвиге российского бойца Азнаура Балаева, служащего под позывным Прайм. Он ловко сбил дрон ВСУ, а также отметился другими достижениями на СВО.

История случилась в Курской области. Коц навестил Прайма в госпитале, узнав подробности героической истории. Как вспомнил боец, вражеский дрон завис над ним, но у него не осталось патронов. Пришлось проявить смекалку и кинуть то, что было сподручнее: автомат. В итоге оружие пробило технику как копье, а военному оставалось сражаться дальше чем-то, что было найдено на местности. Это оказалось чешское трофейное вооружение.

В той миссии Балаев получил ранение первым, пережгутовался и продолжил бой. Хотя сама рана была несерьезной, тогда он потерял много крови и ослаб, прежде чем завязался нешуточный бой. Группа тульских десантников зачищала лесополосу в районе Лебедевки, где наткнулись на восемь вэсэушников. Скоро неба стало невидно из-за обилия дронов и дыма.

«Тут один FPV прям в ноги приземлился — я успел уклониться, но получил ранение. Шелест, мой товарищ, кричит: еще один! Поворачиваюсь, а патронов нет. Вот и швырнул автомат как копье. Дрон низко висел. Они кружили, выцеливали, пытались пролететь в посадке. А мне пришлось трофеить оружие», — рассказал военный.

Как пояснил военный, существует несколько типов БПЛА. Одни работаю на сброс, другие летают зигзагами, третьи — камикадзе. Однако во всех случаях главное не допустить прямого попадания. В этом случае может задеть только осколками.

При этом Прайм остался на месте и после зачистки, уверяя командира, что может еще послужить. В итоге он задержался с 9 до 18 числа. Все это время он проводил разведку, а также подслушивал по рации переговоры противника, передавая информацию своим.

«Если бы не подготовка и не подсказки командования, я бы не вышел. А так нас всю дорогу ведут с птичек, говорят, где и что происходит, где противник, куда спрятаться… Ребят павших жалко. Но я практически БГ (боеготов. — Прим. ред.). Сейчас витаминки допью — и обратно в бой. Пойдем дальше, будем мстить, гнать их», — заключил собеседник.

Ранее военный корреспондент Коц рассказал, как идет освобождение последних поселений Курской области.