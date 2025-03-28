Военкор KP.RU Александр Коц рассказал, как идет освобождение населенных пунктов от ВСУ в Курской области. Речь про Гуево, Горналь и Олешню.

Сейчас под контролем ВСУ остается три населенных пункта в Курской области: Гуево, Горналь и Олешня. Как напомнил военкор, в первом идут бои, но противника отодвинули на окраину. По словам Коца, Олешню скоро ждет судьба Гоголевки. Это видно по отчаянным действиям ВСУ, которые устраивают атаки за атаками из сильного оружия. Это может говорить о том, что у армии Украины не осталось шансов на этом направлении.

Коц отметил, что подразделения и их натовские кураторы не воспринимают высокие договоренности стран, а действуют из собственной позиции. Это объясняет, почему ВСУ активно применяют РСЗО «Хаймарс».

«Ну а нам, собственно, важно это зафиксировать, чтобы представить на следующей встрече с американцами — мы пытались, а теперь, как сказал Владимир Путин, «будем добивать», — заключил Коц.

Ранее сообщалось, что семьи окруженных в Гуево бойцов ВСУ обратились к командирам с требованием предоставить им запасы еды.