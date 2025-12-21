Средняя розничная цена красной икры в России в ноябре составила ₽9365 за 1 кг. Это значение близко к минимальному уровню с декабря прошлого года. Отпускная стоимость лососевой икры у рыбодобывающих предприятий сейчас находится в диапазоне ₽5,5–7 тыс. руб. за 1 кг в зависимости от вида рыбы. Эти данные озвучил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Данные привел Росстат, пишет РИА Новости

После закупки у производителей в конечную цену закладываются расходы на фасовку, хранение и логистику. Торговые сети формируют наценку, которая в среднем составляет не менее 20%. На это указал Герман Зверев. По оценке отраслевых экспертов, рынок возвращается к экономически обоснованному уровню, который отражает реальные издержки добычи, переработки и необходимость сохранения рыбных ресурсов. Такое мнение озвучил Герман Зверев.

Ранее низкие цены на красную икру формировались за счет масштабного браконьерства, непрозрачных товарных потоков и уклонения от налогов. В начале 2000-х годов это искажало рыночную стоимость продукции. На этот фактор указал Герман Зверев.

В период 2015–2018 годов нелегальная икра, распространявшаяся по серым схемам, продавалась примерно на 25% дешевле легальной продукции и часто уступала ей по качеству. Эти ценовые ориентиры закрепились у части потребителей и продолжают влиять на восприятие рынка. Об этом сообщил Герман Зверев.

Ранее эксперт пояснил, почему выгодная икра к Новому году может оказаться фальсификатом.