Дешево и комфортно: почему Душанбе скоро станет бюджетным «городом будущего»

Выбирая место для отдыха, некоторые туристы нередко ориентируются не столько на живописную природу и нестандартные развлечения, сколько на уровень удобств. Таким людям куда интереснее проводить время в современных городах, а не в глухих деревушках среди гор.

Путешественник Сердар Каррыев рассказал нам, почему таким россиянам стоит обратить внимание на Душанбе. По его словам, столицу Таджикистана можно без зазрения совести назвать едва ли не «городом будущего», не отстающим по технологичности от Москвы.

«Если сравнивать с российскими мегаполисами, Душанбе — небольшой город со скромной численностью населения. Но он активно преображается, весь центр превратился в одну тотальную стройку. Старый жилфонд сносится, поэтому скоро город обретет современный облик без напоминаний о прошлом», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Китай инвестирует большие деньги в Таджикистан, добавил он, и именно в Душанбе. Поэтому развитие города идет семимильными шагами. Застройка же ведется не точечно, а масштабно, благодаря чему целые районы обретают единый стиль.

«Недавно в Душанбе приняли экологическую программу. Высаживаются деревья, возводятся новые клумбы, активно продвигается идея использования безвредного транспорта. Экологически чистые средства передвижения освобождаются от налогов, а потому их количество в городе возрастает. Там появились даже электротакси», — сообщил путешественник.

В парках города, по словам Каррыева, имеются спортивные площадки. Они оснащены современным инвентарем, что немаловажно, чтобы привлекать людей к физической активности. Есть и спортивные комплексы, где имеется буквально все — любой может подобрать занятие на свой вкус. Также в Душанбе хватает современно обустроенных кафе и ресторанов, коворкингов.

«Рубли в ходу, их можно использовать для оплаты товаров и услуг или обменять на местную валюту, а в банкоматах и заведениях принимаются карты «Мир», что, безусловно, крайне удобно. Жилье же, питание и развлечения стоят крайне немного, так как уровень зарплат в Таджикистане куда ниже, чем в России, а значит отдых выйдет бюджетным», — напомнил собеседник.

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