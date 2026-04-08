Дешево и с бассейном: эксперт раскрыла, почему туристы снова выбирают Анапу

Анапские отельеры, несмотря на сохраняющуюся неопределенность с пляжами после декабрьской экологической катастрофы, сдержанно, но уверенно смотрят в предстоящий летний сезон. Как заявила в беседе с радио Sputnik эксперт Российского союза туриндустрии и коммерческий директор национального туроператора «АЛЕАН» Оксана Булах, при самом пессимистичном сценарии — если пляжи так и останутся закрытыми — загрузка гостиниц прогнозируется на уровне не менее 60–70 процентов. Цифра, которая для многих других курортов показалась бы провальной, здесь звучит как знак того, что Анапа не сдается.

По ее словам, это парадокс, но продажи на лето идут даже активнее, чем в прошлом году. Кто же бронирует отдых в месте, где главное природное преимущество — море — пока под вопросом? Как поясняет Булах, это туристы, которые уже попробовали такой формат в прошлом сезоне и остались довольны. Те, кто сознательно выбирает Анапу не ради купания, а ради другой атмосферы и возможностей. Естественно, в первую очередь бронируют отели с развитой внутренней инфраструктурой: бассейнами, анимацией для детей, спа-зонами, ресторанами и развлекательными программами на территории. То есть гостиницы, которые способны заменить море собственным «курортом в миниатюре».

Турэксперт добавила, что не остается Анапа в стороне и в период майских праздников. Объем продаж на эти даты, по данным эксперта, держится ровно на том же уровне, что и в 2025 году. Причем это происходит в условиях, когда сами праздники стали короче: в этом году россияне отдыхают два отрезка по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, тогда как в прошлом году каникулы были длиннее. И тем не менее интерес сохраняется. Главный козырь, который тянет туристов обратно, — очень привлекательные цены. Анапа сегодня предлагает бюджетные варианты размещения, которые на других черноморских курортах уже недоступны.

Напомним, что вся эта ситуация имеет под собой драматическую подоплеку. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время сильного шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Произошел масштабный разлив нефтепродуктов, который серьезно загрязнил черноморское побережье Краснодарского края. На ликвидацию последствий были брошены огромные силы, и на сегодняшний день очищено уже более двух тысяч километров береговой линии. Однако вопрос открытия пляжей остается открытым — решение будут принимать после полного завершения работ и повторных анализов.

