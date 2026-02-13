«Дешево, но себе дороже»: чем грозят экскурсии у нелегальных гидов в Египте

Отдых в Египте многие туристы представляют не только как валяние на пляже, но и как возможность увидеть пирамиды, коралловые рифы или прокатиться на сафари. И здесь встает выбор: купить экскурсию у официального туроператора или сэкономить и договориться с частным гидом, который предлагает те же услуги чуть ли не в два раза дешевле. Эксперты предупреждают: такая экономия может выйти боком.

Как пишет издание «Вечерняя Москва», нелегальные гиды в Египте — явление массовое. Они караулят туристов прямо на пляже, в холлах отелей и даже в аэропорту. Улыбчивые ребята говорят по‑русски, обещают незабываемые впечатления и цены «только сегодня и только для вас». Вот только никаких гарантий за этими словами не стоит.

В отличие от официальных представителей, у частников нет ни лицензии, ни юридического адреса, ни договора. А значит, если что‑то пойдет не так, предъявить претензии будет просто некому.

Самая распространенная проблема — страховка. Медицинский полис, который турист покупает на время поездки, часто не покрывает случаи, связанные с опасными видами спорта или экстремальным отдыхом. А сафари на джипах, дайвинг или квадроциклы как раз к таким относятся.

Если турист разобьется на машине нелегального гида или получит травму во время прогулки на верблюде, страховая компания имеет полное право отказать в выплате. Лечиться придется за свой счет.

Еще сложнее обстоят дела с компенсацией морального и материального вреда. Если гид оказался лихачом, устроил аварию и турист попал в больницу, требовать деньги нужно будет через египетский суд. Без договора доказать, что экскурсию проводил именно этот человек, практически невозможно. А сам горе-гид, скорее всего, просто исчезнет и сменит номер телефона.

Проблемы могут возникнуть даже на этапе организации. Частники нередко отменяют экскурсии в последний момент или переносят время без предупреждения. Турист остается с испорченным отдыхом и без денег. Вернуть стоимость билетов на катер или в заповедник, купленных у частника, уже не получится.

Специалисты советуют не гнаться за дешевизной и обращаться только к официальным гидам. Их легко найти в отелях, офисах турагентств и аэропорту. У них есть лицензия, договор и страховка. Да, это дороже. Но здоровье и безопасность, как известно, дороже.

