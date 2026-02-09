Дешевых квартир больше нет: что происходит с рынком недвижимости в феврале

Аналитики федерального портала «Мир квартир» зафиксировали значительный рост цен на вторичное жилье в январе. Исследование, охватившее 70 крупных городов России, показало, что стоимость квадратного метра увеличилась в 65 из них. В среднем по стране прирост составил 2%, достигнув отметки в 127 287 рублей за «квадрат», сообщает dk.ru.

Наибольший рост отмечен в Ленинградской области (+6,3%), Перми (+6%), Москве (+5,6%) и Санкт-Петербурге (+5,1%). При этом в четырех городах, включая Екатеринбург и Киров, цены немного снизились, а во Владикавказе остались без изменений. Еще более заметным стало увеличение общей цены лота (стоимости всей квартиры) — в среднем на 2,9%, до 6,84 млн рублей. Лидерами здесь стали Пермь (+8,1%) и Московская область (+6%).

Параллельно с ростом цен произошло сокращение предложения объектов на 15%. Как пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, текущая динамика во многом обусловлена смещением спроса. Покупатели, не подходящие под условия льготной ипотеки на новостройки, активно переходят на вторичный рынок, где средние цены изначально ниже на 19%. Это создает повышенный спрос и ускоряет рост стоимости, особенно на более компактные и доступные квартиры.

