Российский военный попал под суд за добровольную сдачу в плен

Первое уголовно дело в отношении военного, которого обвиняют в добровольной сдаче в плен ВСУ, рассмотрят в военном суде в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Роман Иванишин дважды пытался сдаться в плен украинцам, и один раз ему это удалось. Помимо этого, он дезертировал из 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады (таким образом, Иванишина обвиняют по частям 1 статьи 30 и 352.1 УК РФ, статье 352.1 и части 3 статьи 338 УК РФ).

Иванишин во время сдачи в плен 10 июня 2023 года в районе села Степное в ДНР записал видео, где говорил о том, что выступает против спецоперации, а также утверждал, что его товарищи бегут с позиций и не хотят воевать. Из плена мотострелок вернулся в январе 2024 года по результатам обмена группы пленных, а уже 10 сентября его уголовное дело поступило в суд.

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