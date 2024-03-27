Десять человек, включая детей, пострадали в огненном ДТП в центре Курска

Восемь взрослых и двое детей пострадали при жесткой аварии в центре Курска. Как рассказали «Газете.ру» в Минтрансе региона, один из участников ДТП попал в больницу с подозрением на перелом ребер.

По предварительной версии, автобус ЛиАЗ протаранил несколько машин, а затем врезался в другой автобус. От столкновения в одном из семи протараненных транспортов взорвался газовый баллон. Все произошло у центрального рынка на ул. Дзержинского. Полагают, что у автобуса отказали тормоза.

Количество пострадавших — восемь человек. Однако по обновленным данным УМВД, повреждения получили десять, включая двоих детей. Шестерых госпитализировали. Характер их травм не уточняется, но известно, что один из пострадавших в тяжелом состоянии.

«У него диагностирован, предварительно, перелом ребер. ДТП совершилось, предварительно, вследствие отказа тормозов, на автобусе старого образца 2011 года выпуска. На предприятии производился предварительный медицинский осмотр, технический осмотр перед выходом на линию», — отметили в региональном Минтрансе.

Известно, что загорелись автомобили УАЗ и Lada Largus после столкновения с автобусом.

Ранее сообщалось, что под Ярославлем мужчина угнал скорую помощь и врезался на ней в бензовоз.