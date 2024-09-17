Десять МКД поставили на кадастр в Подмосковье в августе

Подмосковное управление Росреестра за август поставило на кадастровый учет десять МКД более чем на четыре тысячи квартир, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Так, кадастровые номера в прошлом месяце получили в том числе четыре дома в Балашихе, по одному дому в Лыткарино, Люберцах, Мытищах, Наро-Фоминске, Орехово-Зуево и Коломне.

Как отметила замначальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Евгения Пермякова, общая площадь поставленного на кадастр в августе этого года жилого фонда обеспечит жильем свыше пяти тысяч подмосковных семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке МКД региона к отопительному сезону.