Десять подростков перевернулись на угнанной легковушке в Москве

Автомобиль с десятью несовершеннолетними перевернулся на востоке Москвы. Молодой водитель периодически «одалживал» машину у матери. Об этом сообщает ГИБДД столицы.

Baza отмечает, что в легковушке было десять подростков. Четверо уместились в багажнике. Несовершеннолетние угнали машину у матери участника ДТП: именно он находился за рулем в злополучный вечер.

Во время проезда в районе Сиреневого бульвара молодой человек не справился с управлением, наехав на препятствие. Машина могла ехать на большой скорости, так как от столкновения с преградой перевернулась на крышу.

Госавтоинспекция Москвы подтвердила факт ДТП. По ее данным, за рулем находился несовершеннолетний парень, он наехал на бордюр и дорожный знак.

«В результате дорожной аварии пострадала 14-летняя девочка-пассажир, которую с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение», — сообщили правоохранители.

В ситуации разбирается полиция. Подросток, который вел легковую машину, дает показания.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали после ДТП на востоке Москвы.