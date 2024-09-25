Четыре человека получили травмы после ДТП на востоке Москвы
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В среду, 25 сентября, в столице на Никитинской улице случилась авария, в результате которой получили травмы четыре человека. Об этом сообщают в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
Согласно предварительной информации, водитель Kia протаранил Mercedes, а после случилось столкновение с тремя стоящими транспортными средствами. Пострадавших с увечьями различной степени тяжести увезли в лечебные учреждения. Выясняются обстоятельства дорожного инцидента.
Ранее сообщалось о том, что в Москве рядом с РГГУ произошла массовая авария.