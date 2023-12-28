Десять ракет из РСЗО выпустили украинцы по Горловке

Горловка вновь была обстреляна украинскими войсками поздним вечером четверга, 28 декабря. Об этом написали в официальном канале представительства ДНР в СЦКК.

По данным оперативных служб, ракеты в Горловку полетели после 21:40. Судя по всему, в момент обстрела ВСУ находились в населенном пункте под названием Катериновка, а удар наносили по Центрально-Городскому району Горловки.

На данный момент тип РСЗО, из которого наносили удар украинцы, не установлен, но было выпущено 10 ракет. Последствия также не уточняются.