Десять регионов России приняли закон об эвтаназии бездомных животных

Республика Удмуртия стала десятым регионом, где приняли закон об эвтаназии бездомных животных. Как пишет KP.RU , несмотря на появление возможности для борьбы с агрессивными собаками дело часто не доходит до реализации.

После продолжительных споров о новом законе, десять регионов все-таки решились на его принятие. Среди них Удмуртия, Алтай, Бурятия, Тува, Чукотка, Забайкальский край, а также Оренбургская, Магаданская, Астраханская и Самарская области.

Как правило, схема усыпления по регионам отличается незначительно. Сначала бродячих собак доставляют в пункты временного содержания на карантин, где их приводят в порядок, фотографируют, публикуют в Сети. Если хозяин животного, в том числе и новый, не находится за 11 дней, то судьба собаки будет уже за решением специальной комиссии. Как правило, усыпляют только агрессивных, сильно больных и нежизнеспособных животных. Остальных стараются пристроить.

Ранее сообщалось, что ветеринары в Подмосковье помогли собаке, которая полгода проходила с проволокой в лапе